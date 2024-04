Next article: VIDEO: Ejisu By-Election - Electoral Commission withdraws staff involved in alleged bribery

Ejisu By-Election: Provisional results

Kweku Zurek Politics Apr - 30 - 2024 , 20:36

Provisional results from the Ejisu by-election held today (Tuesday, April 30) are trickling in.

Below are some results from various polling centres so far:

FUMESUA CHIEF’S PALACE

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 243

Beatrice Boakye (LPG) -0

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 141

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 0

JosephAttakora (IND) – 0



OLD JUABEN

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 251

Beatrice Boakye (LPG) -0

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 148

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 0

JosephAttakora (IND) – 0



ABANKROM M/A PRIMARY B

Esther Osei (CPP) – 1

Kwabena Boateng (NPP ) – 233

Beatrice Boakye (LPG) -0

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 114

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 0

JosephAttakora (IND) – 0



ABANKROM M/A PRIMARY A

Esther Osei (CPP) – 1

Kwabena Boateng (NPP ) – 196

Beatrice Boakye (LPG) -0

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 109

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 2

JosephAttakora (IND) – 0



BESEASE ST GEORGES

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 72

Beatrice Boakye (LPG) -0

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 266

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 1

JosephAttakora (IND) – 0

JAMASI CENTRAL MOSQUE

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 106

Beatrice Boakye (LPG) – 2

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 69

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 2

JosephAttakora (IND) – 0



BESEASE TOOKWAI

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 108

Beatrice Boakye (LPG) – 2

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 158

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 2

JosephAttakora (IND) – 0



BESEASE CATHOLIC CHURCH B

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 69

Beatrice Boakye (LPG) – 1

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 151

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 0

JosephAttakora (IND) – 0



BESEASE CATHOLIC CHURCH A

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 68

Beatrice Boakye (LPG) – 1

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 171

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 0

JosephAttakora (IND) – 0



BESEASE SAKORA PARK

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 52

Beatrice Boakye (LPG) – 1

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 340

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 0

JosephAttakora (IND) – 0



EJISU MUNICIPAL ASSEMBLY B

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 58

Beatrice Boakye (LPG) – 0

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 87

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 0

JosephAttakora (IND) – 0



EJISU MUNICIPAL ASSEMBLY A

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) – 97

Beatrice Boakye (LPG) – 0

Kwabena Owusu Aduomi (IND) – 107

Joseph Agyeman Fredua (IND) – 0

JosephAttakora (IND) – 0



FUMESUA COMMUNITY CENTRE

Esther Osei (CPP) – 0

Kwabena Boateng (NPP ) -158

Beatrice Boakye (LPG) – 2

Kwabena Owusu Aduomi (IND) -132

Joseph Agyeman Fredua (IND) -2

JosephAttakora (IND) – 0



EJISU R/C PRIMARY SCHOOL B

Kwabena Boateng (NPP) – 119

Kwabena Owusu-Aduomi (IND) – 186

Esther Osei (CPP) – 0

Beatrice Boakye (LPG) – 0

Joseph Attakora – 0

Joseph Agyemang Fredua – 0

Rejected – 2