NDC polls: North East: Former MP for Yagba/Kubori elected NDC North East regional chairman

A former Member of Parliament for Yagba/Kubori constituency, Ibrahim Abdul-Rauf Tanko has been elected as the North East Regional Chairman of the National Democratic Congress (NDC).
At the regional congress held today at Nalerigu, Alhaji Tanko beat his closest contender Saaka Abdul-Razak with a wide margin.
He polled 132 votes as against 40 votes obtained by Mr Abdul-Razack. The incumbent, Alhassan Nantomah Sandow polled 22 votes while another contender Labik Joseph Yaani had 20 votes.
Below are the results
NDC DECIDES, NORTH EAST REGIONAL CONFERENCE.
CHAIRMAN
1. Saaka Abdul-Razak 40
2. Alhassan Nantomah Sandow 22
3. Ibrahim Abdul-Rauf Tanko 132 - winner
4. Labik Joseph Yaani 20
VICE CHAIRMAN
1. Iddrisu Na-ayaw Abochi 95 - winner
2. Adam Banabelesira Yusif 32
3. Iddrisu Sampa 22
4. Bigor Samuel 30
5. John Bibirim 37
SECRETARY
1. Ibrahim Tia 115 - winner
2. Abubakari Mumuni 101
DEPUTY SECRETARY
1. Jejite Amos Mbamonbi Latib 98
2. Timothy Nunifant 118 - winner
ORGANISER
1. Seidu Tahiru 59
2. Godfred Mayeem 81 - winner
3. Ali Joseph Lachir 76
DEPUTY ORGANISER
1. Mohammed Akunloya 110 - winner
2. James Susulg Kumawe 105
TREASURER
1. Sampoa Timothy Laar 82
2. Ibrahim Rashid 91 - winner
3. Adam Abu 43
DEPUTY TREASURER
1. Atibila Kutam (unopposed)
WOMEN'S ORGANISER
1. Sumaya Ligbi Salifu 9 - winner
2. Matilda Aduku 4
3. Hamidatu Abdul-Rahaman 0
4. Panboma Ramatu 2
DEPUTY WOMEN'S ORGANISER
1. Yidana Asana 5
2. Sandow Memunatu 3
3. Rahi Dramani 1
4. Laadi Forkinam 6 - winner
YOUTH ORGANISER
1. Atindow Musah 10
2. Abubakari Sana Abdul-Kudus 11 - winner
DEPUTY YOUTH ORGANISER
1. Mark Lasitie Konlan 6
2. Mahama Ganiu 7
3. Fataw Karandey Amidu 8 - winner
COMMUNICATIONS OFFICER
1. Yentik Gariba 33
2. Mohammed A. Abdul-Gafaru 104 - winner
3. Imoro Abdul-Razak 78
DEPUTY COMMUNICATIONS OFFICER
1. Abdulai Malik Dayaan 101 - winner
2. Musah Yaw Anass 19
3. Simon Baalan P. 95
ZONGO CAUCUS COORDINATOR
1. Alhaji Tahiru Rafiu 117 - winner
2. Issahaku Ridwan 99