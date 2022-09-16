GJA executives pay courtesy call on ADB boss

The National Executives of the Ghana Journalists Association (GJA) led by its President, Mr Kwabena Dwumfour paid a courtesy call on the Managing Director of the Agricultural Development Bank (ADB), Dr. John Kofi Mensah on Thursday, September 15, 2022, in Accra.
The purpose of the visit, according to Mr Dwumfour was to introduce the new executives to its relevant stakeholders.
In addition, he said the visit seeks to strengthen and deepen the existing working relationship between the association and the bank.
“It is also to collaborate in a number of things and to ensure that we both explore opportunities from both sides”, the GJA President said.
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